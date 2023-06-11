Жителям Петербурга перечислили болезни, которые можно получить в запрещенных водоемах

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге нет ни одного пригодного для купания водоема. Но это не останавливает экстремалов, готовых рискнуть своим здоровьем, ведь купание непригодных местах чревато различными заболеваниями.

По словам врача-эпидемиолога, инфекции часто разносят водоплавающие птицы, переносящие паразитов в печени и кровеносных сосудах.

Например, купание в Финском заливе может обеспечить целой группой кишечных инфекций. Они могут быть вызваны как вирусными инфекциями, такими как ротавирусы и норовирусы, так и бактериальными – дизентерией и кишечной палочкой.

По словам врача, при купании также высок риск заразиться гельминтозом. Кроме того, у пловцов могут возникать аллергические реакции или церкариоз – «болезнь купальщика», характерная повышением температуры, высыпаниями и пузырьками на коже.

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09.06.2023 158
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