На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, км 0-17 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-531ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 55-60 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 70-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 1 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 20:00 11.06.2023 до 20:00 12.06.2023, ремонт ливневой канализации;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 10.06.2023 до 06:00 11.06.2023, уборка смёта у бордюрного камня;
- км 155-156 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии.
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07.06.2023 106
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 33-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, очистка технических проходов на мосту через реку Сторожевая.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;
- км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 14-19 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
- км 28-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную с применением газонокосилки;
- км 12-18 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и откосах вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов дороги;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.