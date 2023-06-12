В Ленобласти клещевым боррелиозом заразились 15 человек

С начала сезона в Ленобласти зарегистрировано 15 случаев иксодового клещевого боррелиоза и два — клещевого вирусного энцефалита.

Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 3137 жителей Ленобласти, в том числе 669 детей. Это больше на 18,51 % чем, за аналогичный период 2022 года.

Согласно данным Роспотребнадзора, больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 526, Гатчинском — 412, Волховском — 248, Бокситогорском — 244, Кингисеппском – 240, Подпорожском — 239, Всеволожском — 238 и Киришском районах — 234.