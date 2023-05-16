Три новых вида опасных клещей открыли в России. Они могут переносить чуму

Автор: Сергей Агутин
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Ученые из Тюменского медицинского университета открыли три новых вида клещей. Они живут в Сибири и Монголии, могут переносить чуму.

По некоторым параметрам эти виды не похожи на ранее известных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказала кандидат биологических наук Мария Орлова, клещи принадлежат к двум семействам: Spinturnicidae и Macronyssidae

«Первое известно как переносчики бартонеллеза, а второе – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума», – отметила Мария Орлова
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Фото: пресс-служба ТМУ/ Мария Орлова

Тюменские ученые планируют продолжить исследование вместе с коллегами из Китая.

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