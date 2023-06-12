Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Автор: Гузель Галимова
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Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице. Ему было 86 лет.

В апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией. На прошлой неделе его в очередной раз госпитализировали. Спасти политика не удалось.

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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011) и является рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны.

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