Стало известно, в каких сферах больше всего выросла зарплата в Ленобласти

Аналитики сервиса hh.ru отметили сильный прирост зарплат в Ленобласти за май 2023 года.

Так, сильный прирост в предлагаемых зарплатах произошел в сферах массового найма: продажи и обслуживания клиентов (с 39 957 руб. годом ранее до 41 690 руб.), добыча сырья (было 65 603 руб., стало больше 71 000), сельском хозяйстве (с 62 119 до 70 906 руб.).

При этом самое сильное падение произошло в информационных технологиях (-26 277 руб.), высшем и среднем менеджменте (-19 892 руб.) и в безопасности (-10 521 руб.).