Водитель, насмерть сбивший ребенка в Светогорске, предстанет перед судом

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя Renault Logan, который насмерть сбил подростка.
Собранные доказательства признаны достаточными для установления вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК Ленобласти.
Напомним, смертельная авария произошла 3 декабря 2022 года в темное время суток на улице Красноармейская в Светогорске. Ныне обвиняемый в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 14-летнего школьника, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Подросток скончался.
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