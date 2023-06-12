Водитель, насмерть сбивший ребенка в Светогорске, предстанет перед судом

В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя Renault Logan, который насмерть сбил подростка.

Собранные доказательства признаны достаточными для установления вины обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК Ленобласти.

Напомним, смертельная авария произошла 3 декабря 2022 года в темное время суток на улице Красноармейская в Светогорске. Ныне обвиняемый в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 14-летнего школьника, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Подросток скончался.