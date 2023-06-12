Роспотребнадзор рассказал, что делать если укусила змея

Специалисты сообщают, что ни в коем случае нельзя прижигать рану и накладывать жгут.

Соблюдая простые правила, укуса змеи можно избежать — сообщает Мойка78. Но, если это уже случилось и змея оказалось ядовитой, в первую очередь нужно уменьшить попавший в ранку яд, выдавив его. Затем дать пострадавшему побольше воды. Пить необходимо не залпом, а понемногу. После чего наложить повязку и доставить пострадавшего в медучреждение.

Во избежание укуса специалисты Роспотребнадзора советуют на садовом участке разобрать кучи хвороста, завалы от старых построек, а также убрать разный строительный мусор. Необходимо часто и коротко косить траву на участке. А при походе в лес или на озеро нужно правильно подбирать одежду и обувь.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что еще один ребенок в Ленобласти пострадал от укуса змеи.