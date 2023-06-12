Психолог назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение

Ощущение дома как вашей крепости, где царят ваши порядки и покой, могут нарушать даже предметы. Психолог объясняет, что с ними стоит сделать, чтобы всегда оставаться в хорошем расположении духа.

Покою могут помешать:

рабочие документы на видном месте, особенно в местах отдыха, таких как кухня, спальня;

большое количество зеркал в доме. Это особенно важно для тех, кто не до конца уверен в своей уникальной внешности;

увядшие цветы могут навеять напоминание не только о бренности всего;

сломанные вещи;

вещи, несущие тяжелые воспоминания.

«Это могут быть вещи бывших партнеров, если вы еще эмоционально не отпустили расставание, или какие-то конфликтные ситуации, предметы, напоминающие о тяжелом периоде жизни или тяжелом событии. С такими вещами можно ритуально проститься — сжечь или выкинуть с прощальными словами. А если это что-то маленькое, то, может быть, даже закопать», — рассказала «Доктору Питеру» психолог, врач-эксперт Валерия Рыжик.