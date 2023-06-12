Подросток получил удары электрошокером на детской площадке

На улице Руднева подросток, которому на вид около 15 лет напал на сверстника.

В полицию Петербурга 11 июня обратилась женщина, которая сообщила, что ее 15-летний сын пострадал от ударов электрошокером. Как сообщают Невские Новости, инцидент произошел вечером на детской площадке во дворе у дома № 11 на улице Руднева.

Стражи порядка установили, что неизвестный подросток, которому на вид 15 лет, ударил школьника по телу шокером. Медики на месте осмотрели пострадавшего.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что подросток на мопеде врезался в опору ЛЭП у деревни Даймище.