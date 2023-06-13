Почти 7,5 лет потребуется жителям Ленобласти, чтобы накопить на «двушку»

Семье с одним ребенком в Ленобласти понадобится минимум 7,4 года, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке при средней стоимости такого жилья 7,1 млн рублей (на начало 2023 года).

Аналитики «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов России по доступности жилья. 47 регион в этом списке занял 61 строчку, ухудшив свои показатели. В аналогичном исследовании 2022 года регион занимал 12 место, тогда пришлось бы копить на квартиру 4,3 года.

В тройку регионов-лидеров по доступности жилья вошли Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Ямало-Ненецкий. В этих регионах на типовую «двушку» можно накопить за 2,6-2,7 года. В конце рейтинга Крым — 12,8 года, Кабардино-Балкария — 13,5 года, и Карачаево-Черкессия — 14,7 года.

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Индикатором исследования стало минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком, получающая среднестатистическую зарплату, может накопить на типовую квартиру в 60 «квадратов» без ипотеки. Из зарплат родителей также вычли повседневные траты, исходя из прожиточного минимума в регионе.