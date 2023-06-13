Завод Toyota в Петербурге продан без опциона на обратный выкуп

Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ, в том числе завод в Петербурге, без опциона на обратный выкуп, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он уточнил, что сделка, состоявшаяся в конце марта, не подразумевает возможности для японской корпорации вернуть производственные площадки. На аналогичных условиях был заключен договор и с немецким концерном Volkswagen, напомнил министр.

Напомним, сделка между Toyota и НАМИ состоялась в марте. В апреле управляющей компанией завода в Петербурге стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». С 2024 года на площадке планируется выпуск грузовика БАЗ-S36A11, с 2026 года — электромобиля E-Neva.