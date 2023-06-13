Ленобласть готовится ко второму этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Работа России. Время возможностей» развернется 23 июня на 22 площадках в каждом районе области.
На ярмарке будут представлены несколько тысяч вакансий от предприятий региона, адреса площадок можно найти на портале Центра занятости населения Ленобласти.
Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.