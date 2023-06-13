Ленобласть готовится ко второму этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства

«Работа России. Время возможностей» развернется 23 июня на 22 площадках в каждом районе области.

На ярмарке будут представлены несколько тысяч вакансий от предприятий региона, адреса площадок можно найти на портале Центра занятости населения Ленобласти.

«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие 13 тыс. жителей региона, 315 работодателей представили более 7,1 тыс. вакансий. По результатам первого этапа трудоустроены более 900 участников», — рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.