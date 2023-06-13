По Петербургу начал летать тополиный пух

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Он норовит залететь в открытое окно квартиры, лезет в нос, заставляя инстинктивно чихать.

С учетом того, что пух отлично горит, а в городе давно не было дождей, на природе следует быть осторожными — сообщает Мойка78.

Аллергикам особо волноваться не стоит. Тополиный пух не провоцирует приступов. Но он может впитать в себя пыльцу растений, на которые есть аллергия. В этом смысле лучше регулярно устраиваться в квартире мокрую уборку.

photo_2023-06-13_12-46-36

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Петербурге наконец-то потеплеет до +25 градусов.

Автор