По Петербургу начал летать тополиный пух

Он норовит залететь в открытое окно квартиры, лезет в нос, заставляя инстинктивно чихать.

С учетом того, что пух отлично горит, а в городе давно не было дождей, на природе следует быть осторожными — сообщает Мойка78.

Аллергикам особо волноваться не стоит. Тополиный пух не провоцирует приступов. Но он может впитать в себя пыльцу растений, на которые есть аллергия. В этом смысле лучше регулярно устраиваться в квартире мокрую уборку.

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Ранее стало известно, что в Петербурге наконец-то потеплеет до +25 градусов.