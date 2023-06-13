В Петербурге наконец-то потеплеет до +25 градусов

13 июня температурные показатели обещают превысить климатическую норму.

Во вторник, 13 июня, Северная столица останется под влиянием антициклона, который сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду — сообщает piter.tv.

Солнечные лучи продолжат прогревать воздушные массы, температурные показатели превысят климатическую норму. Температура воздуха в Петербурге прогреется до + 25-ти градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что синоптик Колесо в рассказал, какой будет погода в начале лета в Петербурге и Ленобласти.