В Госдуму внесли законопроект об освобождении мобилизованных от уголовного наказания

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, мобилизованных россиян, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, предлагается освобождать от наказания после награждения или увольнения со службы, сообщает ТАСС.

Согласно документу, контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будут осуществлять командования воинских частей.