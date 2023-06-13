В Петербурге за дезертирство на семь лет приговорили военнослужащего

Он сжёг свой военный билет, закопал автомат и переоделся в гражданскую одежду.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему, который самовольно покинул воинскую часть и уехал в Ленобласть. Он проведёт семь лет в колонии строгого режима — сообщают 78.ru.

27 октября 2022 года мужчина был в блиндаже вблизи Луганской Народной Республики. Ему приказали занять оборонительную позицию, но он убежал, не желая участвовать в спецоперации.

10 ноября 2022 года фигурант добровольно явился в военный следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону.

Фото: Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Ранее стало известно, что Госдума одобрила поправку о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство.