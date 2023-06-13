Весьма подвыпивший петербуржец свалился в Фонтанку и повис на Чижике-Пыжике

Прохожие вызвали МЧС и водоплавающего скалолаза забрали.

Telegram-канал Санкт-Петербург online опубликовал видео комичной, но пугающей сцены в центре Петербурга. Нетрезвый мужчина повис прямо на памятнике Чижику-Пыжику. Как говорится, пьяному и море по колено.

Очевидцы сообщают, что после безуспешных попыток взобраться на миниатюрный постамент, мужчина плюнул и поплыл под мост.

Видео: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что пожилой участник марафона «Белые ночи» умер от остановки сердца.