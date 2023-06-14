Путин утвердил штрафы за выброшенных животных и за жестокое обращение с питомцами

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит за выброшенных животных и за жестокое обращение с питомцами.

Закон вносит поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. Штрафы за брошенных любимцев могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Штраф за жесткое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния составит до 100 тысяч рублей, за ненадлежащее обращение с бездомными животными — до 50 тысяч рублей.