Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты

Территорию для строительства дороги в обход Мурино расчистили до самой реки Охты, сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Специалисты вырубили лес от Пискаревского проспекта до реки, где в будущем появится мост. Сама же магистраль соединит развязку с КАДом на Пискаревском и Токсовское шоссе в районе Кузьмолово.

Сейчас дорожники приступили к обустройству временной дороги для подвоза стройматериалов и подхода техники к будущему мосту через Охту.

Фото: t.me/dorogi_47

К слову, мост будет четырехполосным. В настоящий момент ведется проектирование и готовится пакет документов для планировки территории.