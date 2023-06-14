Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты

Автор: Гузель Галимова
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Территорию для строительства дороги в обход Мурино расчистили до самой реки Охты, сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Специалисты вырубили лес от Пискаревского проспекта до реки, где в будущем появится мост. Сама же магистраль соединит развязку с КАДом на Пискаревском и Токсовское шоссе в районе Кузьмолово.

Сейчас дорожники приступили к обустройству временной дороги для подвоза стройматериалов и подхода техники к будущему мосту через Охту.

Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты Мурино, Ленобласть, дорога, Всеволожский район
Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты Мурино, Ленобласть, дорога, Всеволожский район
Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты Мурино, Ленобласть, дорога, Всеволожский район
Место для будущей дороги в обход Мурино расчистили до Охты Мурино, Ленобласть, дорога, Всеволожский район
Фото: t.me/dorogi_47

К слову, мост будет четырехполосным. В настоящий момент ведется проектирование и готовится пакет документов для планировки территории.

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11.05.2023 272
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