Ленобласть получит более 50 млн рублей на строительство глэмпингов

Правительство РФ направит более 50 млн рублей на строительство глэмпингов в Ленобласти.

Субсидию предоставят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2023-2024 гг. из федерального бюджета в 47 регион поступит около 51,6 млн рублей, говорится в постановлении.

Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, программа строительства модульных гостиниц оказалась весьма востребованной в стране. В перспективе планируется увеличить лимиты предусмотренных на эти цели средств. Всего на поддержку строительства глэмпингов в 2023-2024 году выделено почти 8 миллиардов рублей.