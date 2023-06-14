Подтвердились планы по вводу 20 станций метро за 10 лет в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Беглов выступил перед журналистами с официальным заявлением.

«Метрострой Северной столицы» заключил крупный контракт на производство спецоборудования с Обуховским заводом. До 2032 года в Петербурге построят 10 новых и реконструируют 12 существующих станций метро. Об этом губернатор Александр Беглов заявил ТАСС.

— Президент России поставил чёткие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга, — подчеркнул градоначальник.

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Фото: пресс-служба АО "МССС"

Ранее стало известно, что в комитете по тарифам объяснили, почему метро в Петербурге дороже, чем в Москве.

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