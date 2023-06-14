Подтвердились планы по вводу 20 станций метро за 10 лет в Петербурге

Беглов выступил перед журналистами с официальным заявлением.
«Метрострой Северной столицы» заключил крупный контракт на производство спецоборудования с Обуховским заводом. До 2032 года в Петербурге построят 10 новых и реконструируют 12 существующих станций метро. Об этом губернатор Александр Беглов заявил ТАСС.
— Президент России поставил чёткие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга, — подчеркнул градоначальник.
Фото: пресс-служба АО "МССС"
Ранее стало известно, что в комитете по тарифам объяснили, почему метро в Петербурге дороже, чем в Москве.