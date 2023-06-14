Всероссийские соревнования по бадминтону «Белые ночи» завершились в Ленинградской области

По итогам состязаний актив 47-го региона пополнился еще семью медалями.

Как сообщает online47, турнир провели в Гатчине. Об этом рассказали в областном комитете по спорту.

Среди женщин в одиночной категории отличиться удалось Виктории Хрыкиной и Екатерине Королевой. Спортсменкам присудили бронзовые награды. Также третье место на пьедестале среди женских пар заняли Анастасия Федорова и Вероника Галашина.

Среди мужских пар бронзовыми призерами стали Всеволод Черкасов и Георгий Сивцев. Кроме того, бадминтонист Игорь Пушкарев принес в копилку Ленобласти серебряную медаль.

Фото: Комитет по спорту Ленинградской области / vk.com

Ранее стало известно, что юные дзюдоисты из Ленобласти выиграли 20 медалей на Первенстве СЗФО.