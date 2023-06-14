Об этом заявил губернатор Ленинградской области, подведя итоги торгового оборота

«С белорусской делегацией сверили работу по дорожной карте. Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам первого квартала 2023 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Беларусь составил 116,9 млн долларов США, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.

Глава региона отметил, что у России и Белоруссии давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в протоколах XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленобластью.

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Ранее в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Ленобласть закупила 25 комбинированных дорожных машин на базе автомобилей «МАЗ». Возможная закупка спецтехники обсуждалась еще в прошлом году. Напомним, в конце сентября 2020 года делегация Ленобласти во главе с Александром Дрозденко посетили Республику Беларусь с официальным визитом. Стороны обсудили обсудил новые проекты экономического сотрудничества.