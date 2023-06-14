Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти все за год

Автор: Кира Нагорная
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Об этом заявил губернатор Ленинградской области, подведя итоги торгового оборота

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Фото: lenobl.ru
«С белорусской делегацией сверили работу по дорожной карте. Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам первого квартала 2023 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Беларусь составил 116,9 млн долларов США, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.

Глава региона отметил, что у России и Белоруссии давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в протоколах XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленобластью.

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