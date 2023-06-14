Об этом заявил губернатор Ленинградской области, подведя итоги торгового оборота
По итогам первого квартала 2023 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Беларусь составил 116,9 млн долларов США, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.
Глава региона отметил, что у России и Белоруссии давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в протоколах XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленобластью.
Ранее в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Ленобласть закупила 25 комбинированных дорожных машин на базе автомобилей «МАЗ». Возможная закупка спецтехники обсуждалась еще в прошлом году. Напомним, в конце сентября 2020 года делегация Ленобласти во главе с Александром Дрозденко посетили Республику Беларусь с официальным визитом. Стороны обсудили обсудил новые проекты экономического сотрудничества.