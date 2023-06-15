Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России

Автор: Гузель Галимова
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России, в том числе для развития частной инициативы.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — сказала Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Главной задачей приватизации, по ее словам, является развитие частного бизнеса, а вопрос доходов бюджета в этой ситуации не является первостепенным.

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15.06.2023 36
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