Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России, в том числе для развития частной инициативы.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть, что приватизировать, без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — сказала Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

Главной задачей приватизации, по ее словам, является развитие частного бизнеса, а вопрос доходов бюджета в этой ситуации не является первостепенным.