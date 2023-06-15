Южнокорейская разведка раскрыла вес Ким Чен Ына

Автор: Сергей Агутин
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Разведка Южной Кореи с помощью технологий искусственного интеллекта определила, что лидер КНДР Ким Чен Ын весит более 140 килограммов. Информацию обнародовал депутат правящей партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом.

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Фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org
«В ходе публичного выступления 16 мая Ким Чен Ын выглядел уставшим, с четкими темными кругами под глазами. Анализ веса с помощью искусственного интеллекта показал, что он весит где-то между 140 и 150 килограммами», – процитировал данные разведки Ю Сан Бом

Как передает агентство Ренхап, разведка предполагает, что Ким Чен Ын страдает бессонницей. С конца 2022 года на руках у северокорейского лидера замечены царапины, это может быть проявлением дерматита, вызванного аллергией и стрессом

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