Лукашенко рассказал, когда применит ядерное оружие

Автор: Сергей Агутин
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против республики «без колебаний» будет принято решение о применении тактического ядерного оружия.  

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», – цитирует его слова РИА «Новости»

Александр Лукашенко объяснил необходимость размещения тактического ядерного оружия в стране тем, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Президент Беларуси добавил, что никто не захочет воевать со страной, у которой имеется ядерное оружие. По его мнению, поэтому оно и является оружием сдерживания. При этом Александр Лукашенко уточнил, что размещать в стране стратегическое ядерное оружие не нужно.

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