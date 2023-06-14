Лукашенко рассказал, когда применит ядерное оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против республики «без колебаний» будет принято решение о применении тактического ядерного оружия.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», – цитирует его слова РИА «Новости»

Александр Лукашенко объяснил необходимость размещения тактического ядерного оружия в стране тем, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Президент Беларуси добавил, что никто не захочет воевать со страной, у которой имеется ядерное оружие. По его мнению, поэтому оно и является оружием сдерживания. При этом Александр Лукашенко уточнил, что размещать в стране стратегическое ядерное оружие не нужно.