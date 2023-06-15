Мобильный пункт отбора контрактников прибыл в отдаленные поселки Лужского района

Площадь у Толмачевского Дома культуры сегодня отдана на откуп военным.

Сегодня в Лужском районе Ленобласти развернул работу мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту.

Традиционно рядом с автокомплексом разбита палатка, в которой представители военного ведомства и сотрудники местной администрации предоставляют всем желающим информационно-агитационные буклеты, материалы о федеральных и региональных льготах и выплатах.

В передвижном павильоне кандидаты могут пройти собеседование, анкетирование и предварительный отбор.

Ранее стало известно, что передвижной пункт отбора на контрактную службу начал работать в Луге.