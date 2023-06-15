Ленобласть и ООО «Глория» подписали соглашение о расширении производства

В рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023) правительство Ленинградской области и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе.
В регионе появится новый корпус, где будут производить и хранить лекарства, сырье, а также вспомогательные и упаковочные материалы. Инвестиции оцениваются в сумму до 4 миллиардов рублей.
Реализовать проект планируют до 2027 года. После завершения строительства Ленинградская область получит около 200 рабочих мест.
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