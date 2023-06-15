В Санкт-Петербурге открыли Центр искусственного интеллекта в медицине

НМИЦ им. В. А. Алмазова и Сбер начинают масштабное научно-техническое сотрудничество. В НМИЦ будет работать Центр искусственного интеллекта в медицине — это уникальное объединение цифровых технологий в сфере здравоохранения, опыта врачей и компетенций крупнейшего научно-лечебного учреждения Российской Федерации. Открытие центра состоялось в рамках заседания Попечительского совета Центра Алмазова в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня.

Работа центра будет направлена на усовершенствование процесса ведения пациентов путём внедрения эффективных, апробированных решений и моделей искусственного интеллекта (ИИ) в практическую клиническую деятельность.

«Центр ИИ позволит дообучать существующие модели и дорабатывать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова. Также совместно будут созданы новые модели на базе ИИ, которые позволят выявлять признаки критических состояний у пациентов, определять риск ухудшения состояния и распределять их по группам риска. Разработки центра будут открыты для медицинского сообщества и помогут в формировании методических рекомендаций» — сообщили в пресс-службе Сбера.

На открытии центра присутствовали Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, Президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.