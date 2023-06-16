Особо опасного рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, 5 мая 2022 года в квартире дома на площади Усова в поселке Новый Учхоз Гатчинского района обнаружены тела 54-летнего мужчины и 46-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями.

Был задержан уроженец Узбекистана. После расправы он сам пришел к знакомому и рассказал, что убил после застолья двоих. С начала 2000-х мужчина привлекался к ответственности за кражу, убийство, сексуальное насилие, отбывал длительные сроки в местах лишения свободы.

Как сообщают «Невские Новости», с учетом мнения государственного обвинителя, особой тяжести и общественной опасности преступления суд приговорил рецидивиста к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.