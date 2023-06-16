WP: США одобряют идею упростить вступление Украины в НАТО

Вашингтон поддерживает идею генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине для присоединения к альянсу не нужно будет выполнять условия плана действий по членству (ПДЧ). Об этом сообщают The Washington Post (WP) и Axios.

ПДЧ – программа, включающая в себя консультации и практическую помощь со стороны НАТО с учетом потребностей стран, желающих стать членами альянса. Через нее прошли Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Участие в ПДЧ не гарантирует членство в НАТО. Например, присоединившаяся к блоку Финляндия не имела программы.

НАТО может предложить Киеву такое решение в ответ на его просьбы об ускоренном вступлении в альянс. Москва требует сохранения за Украиной нейтрального статуса.