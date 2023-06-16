Ленобласть стала первым регионом в РФ, который разработал стратегию развития НКО

Глава Ленобласти Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023 пригласил бизнес присоединиться к поддержке НКО — в своих интересах и для выгоды территорий, на которых реализуются проекты.

«Ленинградская область первой среди субъектов РФ приняла решение разработать региональную стратегию развития некоммерческого сектора. В нее, наряду с государственной поддержкой социальных инициатив, мы закладываем идею системного взаимодействия бизнеса и местных сообществ. Причем роль органов госвласти мы рассматриваем как координирующую», ― отметил Александр Дрозденко.

Также глава региона рассказал, что цель стратегии весьма амбициозна: за 5 лет достичь паритетного сотрудничества государства и бизнеса в области поддержки социальных инициатив. Первая задача на этом пути – заинтересовать бизнес и показать преимущества такого взаимодействия на конкретных примерах.

Так, предприятия могут стать участниками конкурса губернаторских грантов со стороны организаторов. Наряду с этим, компании могут организовать и свой собственный конкурс с информационной поддержкой со стороны органов власти.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.