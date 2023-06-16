В Ленобласти улучшено качество связи к приезду детей на летний отдых

Тем, кто этим летом планирует отправлять детей в летние лагеря, будет интересно узнать, что в населенных пунктах, где расположены детские оздоровительные учреждения Ленинградской области, компанией МТС были проведены комплексные технические работы.

Так компания, как и другие операторы связи, готовятся к сезону летнего детского отдыха. Основная задача – обеспечить детей устойчивым покрытием голосовой связи и мобильным интернетом. В этом году детские оздоровительные учреждения Ленинградской области ожидают на отдых порядка 100 тысяч ребят.

Аналитики компании уже наблюдают рост потребления трафика на территориях, где расположены загородные лагеря круглогодичного и летнего пребывания детей. К примеру, в Выборгском, Курортном и Приозерском районах, где базируется несколько спортивных, туристических, языковых и оздоровительных детских учреждений.