Этим летом в ЖК «Ёлки Вилладж» в Скотном заселятся 157 семей обманутых дольщиков

Дольщики первого проблемного объекта, переданного Фонду защиты прав дольщиков, уже получают ключи и активно готовятся к новоселью.

«Понимаю, это были непростые несколько лет ожидания, но вместе с Государственной думой, с региональным фондом нам удалось привлечь федеральные средства и достроить этот дом. Совсем скоро здесь зазеленеет трава, наладится быт», — поздравили дольщиков зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Напомним, жилой комплекс «Yolkki Village» — проект квартальной застройки, которая велась в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области застройщиком ООО «Гранд-Строй», который уже признан банкротом. Всего должно быть построено четыре очереди. Первую очередь, по данным официального сайта ООО «Гранд строй», должны были сдать в I квартале 2017 года, вторую – в III квартале 2018 года. В итоге работы на объекте завершает Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Ленинградской области.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).