Тело подростка подняли из карьера в Сосновом Бору

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 16 июня около 13:00 сообщили о том, что в Смольнинском карьере в Сосновом Бору обнаружено тело подростка.

По предварительным данным, 16-летний мальчик утонул. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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24.07.2022 4827
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