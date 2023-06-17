ЦБ допустил полный отказ от Visa и Masterсard в России

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Расчет с помощью Visa и Masterсard исчезнет в России в течение трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

«Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы, действительно, будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», – рассказала Ольга Скоробогатова

По словам эксперта на ПМЭФ-2023, международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные платформы на горизонте пяти лет.

«Будет интеграция между крупными странами. И мы бежим здесь очень быстро. Мы промышленную платформу создали в мае. И как только будет принят закон, мы начнем на реальных операциях работать с цифровым рублем», – подчеркнула Ольга Скоробогатова

Как сообщают «Невские Новости», Банк России обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют Центробанков. В этом случае SWIFT не задействован.

Вам будет интересно
ЦБ допустил полный отказ от Visa и Masterсard в России Visa, Masterсard
За какие хозпостройки на даче могут оштрафовать?
Речь идет о незарегистрированных постройках и новом порядке их налогообложения. Таковыми при определенных условиях считаются сараи, гаражи, бани, теплицы. Согласно разъяснению ФНС от 1...
16.06.2023 115
Автор
Поделиться