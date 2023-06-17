Рядом с местом гибели мальчика на карьере в Сосновом Бору установлена табличка «Купание запрещено»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы 16 июня около 13:00 сообщили о том, что в Смольнинском карьере в Сосновом Бору обнаружено тело подростка. Стали известны подробности происшествия.

По предварительным данным, 16-летний мальчик отправился на карьер с тремя друзьями, чтобы искупаться. По их словам, он плохо умел плавать. Отплыв на расстоянии около 20 метров от берега, мальчик начал тонуть. Один из друзей пытался спасти его, но безуспешно.

При этом на берегу рядом с местом происшествия установлена табличка «Купание запрещено».

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24.07.2022 4827
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