Ребенок попал в реанимацию после катания на тарзанке в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В гатчинскую больницу вечером 16 июня доставлен 11-летний школьник. Врачи диагностировали тяжелые травмы тела и поместили ребенка в реанимацию.

По предварительным данным, мальчик гулял с друзьями и неудачно упал с тарзанки возле дома № 2 на улице Ватутина в поселке Вырица Гатчинского района.

Проверку проводит районный отдел Следственного комитета.

Вам будет интересно
Ребенок попал в реанимацию после катания на тарзанке в Гатчинском районе Ленинградская область, Гатчинский район, Вырица
Рядом с местом гибели мальчика на карьере в Сосновом Бору установлена табличка «Купание запрещено»
Как сообщал ivbg.ru, в экстренные службы 16 июня около 13:00 сообщили о том, что в Смольнинском карьере в Сосновом Бору...
17.06.2023 20
Автор