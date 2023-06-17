Сотни осужденных могут стать сотрудниками «АвтоВАЗ»

Автор: Сергей Агутин
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«АвтоВАЗ» собирается привлечь к производству приговоренных к принудительным работам. Об этом сообщил глава предприятия Максим Соколов в интервью РБК.

«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», – сказал Максим Соколов

Глава предприятия уточнил, что недостаток рабочей силы – основной фактор, ограничивающий рост компании. «АвтоВАЗ» намерен привлечь дополнительно около 4000 человек на площадку в Самарской области в 2024 году для увеличения выпуска автомобилей.

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