Футбольную команду с берегов Невы могут наказать за фанатское шествие

Автор: Анастасия Щербакова
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном наказании клуба за неверно организованный чемпионский пробег 13 мая.

В разговоре с порталом «Спорт Экспресс» он отметил, что не владеет такой информацией. Других комментариев по этому поводу Медведев не дал.

Однако прежде в СМИ появилась информация, что клуб могут оштрафовать. Некоторые считают, что чемпионский пробег команды прошел не должным образом. Футболисты сине-бело-голубых прокатились на автобусе по специально маршруту – от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания.

 

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче в Петербурге.

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