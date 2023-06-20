Петербургская сеть Vлаваше откроет 50 новых заведений

Автор: Анастасия Щербакова
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До конца года количество кафе увеличится с 75ти до 125ти.

Петербургский стрит-фуд Vлаваше до конца 2023 года откроет 50 новых точек продаж, сообщает 78.ru.

Сейчас сеть насчитывает 75 заведений, причём большая часть из них работает в Петербурге, ещё 5 — в Москве. И также в других регионах.

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Фото: globallookpress.com

Ранее стало известно, что летние веранды кафе заработают в Петербурге с 16 апреля.

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