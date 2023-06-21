В Кировском районе идет работа по приему объектов водоотведения

Автор: Анастасия Щербакова
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31 мая были переданы в государственную собственность 7 канализационных сооружений, расположенных в Кировске.

Продолжается работа по приему объектов водоотведения, расположенных в Кировском районе, состояние которых на сегодняшний день, вызывает беспокойство у жителей, в связи с регулярными коммунальными авариями.

В ближайшее время КУГИ закрепит право хозяйственного ведения
на объекты за ГУП «Леноблводоканал», которое возьмет ответственность
за их обслуживание и выполнит реконструкцию.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что медицинские учреждения Ленобласти проверяют из-за финансовых нарушений.

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