Новый молокоперерабатывающий завод построят в Тосненском районе

Соглашение о строительстве нового молокоперерабатывающего предприятия казахстанской компании «Мол Фрост» на территории индустриального парка «М10» в Тосненском районе заключено в рамках Международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Документ подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, гендиректор ООО «МОЛ ФРОСТ» Артем Крец и гендиректор ООО «АТР «М10» Михаил Косарев.

«Соглашение, которое мы сейчас подписываем, убивает двух зайцев, а может быть и больше. Во-первых, это развитие международного сотрудничества. Индустриальный парк М-10 принимает в Ленобласти инвестора из Казахстана. Во-вторых, мы движемся по пути повышения устойчивости молочной отрасли», – сообщил Александр Дрозденко

Объем инвестиций в экономику Ленинградской области составит 2 млрд рублей. Завершить строительство завода планируется в 2026 году.