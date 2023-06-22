В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 красноармейцев

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Кингисеппского района Ленобласти на братском кладбище в деревне Мануйлово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков 20 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 красноармейцев перезахоронили останки, Ленобласть, Кингисеппский район
В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 красноармейцев перезахоронили останки, Ленобласть, Кингисеппский район
В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 красноармейцев перезахоронили останки, Ленобласть, Кингисеппский район
© ЛенТВ24

Останки солдат нашел поисковой отряд «Форпост» во время «Вахты памяти» на территории Кингисеппского района. Это — воины народного ополчения — инженеры и рабочие — вставшие на защиту Ленинграда летом 1941 года и задержавшие продвижение немецко-фашистских захватчиков. Поисковикам удалось установить имена четырех бойцов: это уроженцы Нарвы, Вологодской области, Карелии, Казахстана.

Вам будет интересно
В Кингисеппском районе перезахоронили останки 20 красноармейцев перезахоронили останки, Ленобласть, Кингисеппский район
В России хотят запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
В России хотят законодательно ограничить отключение горячей воды сроком более чем на 14 дней. Такие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор,...
22.06.2023 58
Автор