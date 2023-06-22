Ветеринар-ортопед из племхоза имени Тельмана Тосненского района стал лучшим в России

Автор: Кира Нагорная
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Врач племенного хозяйства имени Тельмана Алексей Сальников победил в первом чемпионате России по обрезке копыт крупного рогатого скота.

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Фото: lenobl.ru
«Мы лидеры России в молочном животноводстве, и в этом деле для нас нет мелочей. От состояния опорно-двигательной системы зависит самочувствие животных и, как следствие, объемы производства молока. Мы очень рады, что большая совместная работа животноводов и ветеринаров нашего региона нашла отражение в победе на всероссийских соревнованиях», ― прокомментировал зампредседателя Правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В этом году впервые прошел чемпионат России по обрезке копыт крупного рогатого скота, в нем приняло участие 50 лучших ветеринарных специалистов страны.

Ранее Алексей Сальников выиграл конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа», тогда за звание лучшего боролись 29 претендентов со всего СЗФО.

Отметим, что АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.

Также по итогам 2022 года растениеводы Ленобласти произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.

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