В Петербурге на проезжаю часть обрушилось здание бывшего завода

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге на Васильевском острове произошло обрушение здания бывшего завода имени Козицкого.

Обломки конструкции прорвали ограждение и завалили дорогу. Улицу тут же обнесли забором для уборки обрушившейся стены.

Здание обвалилось во время демонтажа. Заводской корпус планировали снести, чтобы на его месте построить жилой комплекс. Специалисты Госстройнадзора выехали на место для выяснения причин случившегося на объекте.

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19.06.2023 109
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