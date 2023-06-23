В Гатчине устанавливают новые контейнеры для сбора стекла и пластика

Автор: Кира Нагорная
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«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» проводит замену специализированных ёмкостей по 64 адресам в Гатчине.

Раздельный сбор мусора
Фото: lenobl.ru
«Мы продолжаем планомерно совершенствовать систему раздельного сбора на территории Ленобласти. Региональный оператор выбирает места для площадок контейнеров РСО с учетом пожеланий жителей», — отметила председатель регионального комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В рамках нацпроекта «Экология» желтые и зеленые емкости принимают пластик и стекло уже в 15 районах Ленобласти, на территории региона функционирует более 1300 точек раздельного сбора. До конца 2023 года контейнеры для РСО планируется внедрить во всех районах Ленинградской области. Актуальный перечень адресов опубликован на сайте.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла. Вывоз пластика и стекла осуществляется разными машинами или специализированным транспортом с двумя отсеками, которые в последствии едут по разным адресам переработчиков. Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок направляются сразу к переработчикам.

Ранее стало известно, что жители нескольких поселений в Ленобласти не хотят сортировать мусор и бросают в желтые баки все подряд. Тем временем, направлять в переработку можно только пластик с маркировкой 1 и 2, то есть бутылки из-под воды, напитков, а также флаконы бытовой химии и канистры. Эта информация размещена на каждом баке. Теперь содержимое этих баков окажется на полигоне, а не в переработке, сообщает управляющая компания по обращению с отходами.

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