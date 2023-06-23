Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь

Автор: Гузель Галимова
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Движение по трассе «Кола» на два часа будет ограничено 25 июня.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 25 июня с 13:00 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Мост разведут для прохода по реке барже-буксирных составов.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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20.06.2023 124
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