Разбирательство из-за сцены в Мариинском театре продолжается

Автор: Анастасия Щербакова
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За отказ от мирового соглашения «владельцы» спектакля потребовали взыскания в размере 5,2 млн рублей. 

Спор возник из-за балета «Тысяча и одна ночь» — сообщает «КоммерсантЪ».

С Мариинского театра потребовали 5,2 миллиона по делу о нарушении авторских прав на либретто к балету «Тысяча и одна ночь». Театр с этими требованиями не согласился и отказался от мирового соглашения.

— Можно предоставлять кучу либретто, но музыка была написана под конкретное, 1975 года. Мы вынуждены спустя 43 года доказывать, что моя мама поставила этот балет, и если бы не она, балет бы не родился. — заявила истец, дочь композитора, Ирина Прохорова.

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Фото: пресс-служба Мариинского театра

Ранее стало известно, что Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров.

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